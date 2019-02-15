Российский экспортный центр готов поддержать компании Татарстана в поставках халяльной продукции

(Сочи, 15 февраля, «Татар-информ», Алексей Угаров). Российский экспортный центр имеет широкий набор инструментов поддержки региональных компаний, который может обеспечить продвижение на внешних рынках любой продукции, в том числе и халяльной. Об этом сообщил в беседе с корреспондентом ИА «Татар-информ» заместитель генерального директора РЭЦ Алексей Кожевников.

«Если компания, допустим, погрузила продукты питания на корабль и отправила их в одну из азиатских стран, то мы можем субсидировать транспортные издержки. Если компания хочет поучаствовать в таких проектах, как Made in Russia, мы готовы субсидировать часть затрат на продвижение ее продуктов. То есть инструменты нашей поддержки зависят от компании и от продуктов, которые она производит. Также это зависит от активности компании, властей региона и релевантности проекта в структуре господдержки», – пояснил Кожевников.

Программа Made in Russia создана для продвижения российских брендов и товаров за рубежом. Она призвана подтвердить добросовестность отечественного производителя как надежного поставщика качественной продукции.

Ранее Российский экспортный центр включил Татарстан в число утвержденных Правительством РФ пилотных регионов, где в 2019 году будут внедряться передовые практики Регионального экспортного стандарта 2.0. Он предполагает развитие в республике инфраструктуры для помощи компаниям в продвижении их продукции на внешних рынках.

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