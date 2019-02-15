Татар-информ

15 февраля 2019, 23:46

Общество

В Набережных Челнах проведут промышленный форум за 11,6 млн рублей

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Общество

В Набережных Челнах проведут промышленный форум за 11,6 млн рублей

Форум направлен на повышение темпов развития малого и среднего бизнеса.

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ», Артур Казанцев). В Набережных Челнах состоится промышленный форум, на проведение которого из муниципального бюджета будет выделено 11,6 млн рублей. Соответствующий документ размещен на сайте госзакупок. 

Победителям аукциона предстоит найти помещение общей площадью 2300 кв. м. и прилегающей территорией в 1100 кв. метров.

Форум направлен на повышение темпов развития малого и среднего предпринимательства в республике. Цели мероприятия – установка доверительных и устойчивых связей между компаниями, выпускающими смежную продукцию, увеличение доли промышленной кооперации с лидерами отрасли и объемов продаж, обеспечение конкурентоспособности субъектов малого и среднего бизнеса. 

По итогам мероприятия участникам необходимо будет предоставить организаторам информацию о достигнутых результатах (о количестве осуществленных деловых контактов по каждому участнику выставки, достигнутых соглашений о сотрудничестве, подписанных контрактов и т. п.). 

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