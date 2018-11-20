«Каздорстрой» вложит 240 млн рублей в дорожный парк на М7 с мечетью и гостиницей

(Рыбно-Слободский район, 15 февраля, «Татар-информ», Диана Авакян). Компания «Каздорстрой» вложит 240 млн рублей в строительство «Агродорпарка Рыбная Слобода» на трассе М7 «Волга». Об этом глава Рыбно-Слободского района Татарстана Ильдар Тазутдинов сообщил на заседании Совета муниципалитета.

В агродорпарке разместятся рынок продовольственных товаров, логистический центр, мечеть, гостиница, автозаправочная станция и станция технического обслуживания большегрузных автомобилей.

«В течение 2018 года в данный проект инвестировано 95 млн рублей и создано 11 рабочих мест», – уточнил глава района.

На территории парка уже построен гостиничный комплекс «VIP Поляна».

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