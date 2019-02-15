Чистопольский МФЦ справил новоселье

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). Торжественное открытие нового здания многофункционального центра по предоставлению государственных и муниципальных услуг состоялось сегодня в Чистополе. Об этом сообщает пресс-служба Минсвязи РТ.

«Новый многофункциональный центр открылся по республиканской президентской программе и представляет собой учреждение, работающее по принципу “одного окна“. Это позволяет сократить сроки предоставления муниципальных и государственных услуг и сделать более комфортным их получение», – отмечается в сообщении.

МФЦ предоставляет более 150 услуг федеральных органов власти, ЗАГСа, Минтруда РТ и других структур. В день его посещают до 300 человек, с которыми работают десять квалифицированных специалистов. Здесь имеются 13 окон приема, три табло электронной очереди и один терминал записи к специалисту. Всего в Татарстане функционируют 57 офисов МФЦ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в новом году в Казани откроются сразу три новых офиса «Мои документы»: в поселке Юдино, в жилом комплексе «Салават Купере» и в Авиастроительном районе. Кроме того, в этом году планируется переезд в более комфортабельные здания МФЦ в Актанышском, Елабужском, Тетюшском районах и в Набережных Челнах.

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