Айгуль Мирзаянова о своем уходе с поста пиар-директора Nefis Group: «Я просто отдыхаю»

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Айгуль Мирзаянова уходит с поста пиар-директора Nefis Group. Эту информацию она подтвердила в разговоре с корреспондентом ИА «Татар-информ».
«Да, ухожу. Весь комментарий дала у себя в Instagram’е и Facebook’е. Больше, чем есть, я пока, наверное, комментировать не буду», – ответила Мирзаянова на вопрос, действительно ли она уходит из пиар-службы группы компаний «Нэфис».
Около часа назад Мирзаянова выложила у себя в Instagram’е фотографию, которую подписала следующим образом: «Сегодня мой последний день на Нэфисе. 5,5 лет были трудными, но классными» (авторские особенности написания сохранены – прим. Т-и).
Она также выразила восхищение собственниками Nefis Group и поблагодарила подписчиков за то, что читали посты о группе компаний.
«Я просто отдыхаю, так скажу», – сказала Мирзаянова на вопрос о будущем месте работы.
Собеседница агентства также не раскрыла, кто возглавит пиар-службу Nefis Group после ее ухода. «Понятия не имею, кто придет и придет ли», – подчеркнула она.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Статус - свободна! 🙏💙 Сегодня мой последний день на Нэфисе. 5,5 лет были трудными, но классными. С огромным уважениям отношусь к собственникам Нэфиса, если честно - их труд, вдохновение, сумасшедший креатив и любовь к Нэфису вызывали у меня восхищение. Это то, что вдохновляло даже в самую тяжелую минуту на этом посту. 4 больших предприятия, они достойны того, чтобы перечислить их снова «НЭФИС-БИОПРОДУКТ», «Нэфис Косметикс», «Казанский жировой комбинат», «Казанский маслоэкстракционный завод» - горжусь, что работал в ГК «НЭФИС». Дай Бог им решения всех проблем! Что дальше- пока такая дикая усталость, что хорошо бы просто отдохнуть. Выдохнуть. 🤨Почувствовать то, что очень хочется делать. И вот тогда – действовать. Вам огромное спасибо за то, что читали и лайкали мои посты о Нэфисе, и вообще, лояльно принимали наши материалы и проекты. Горжусь своей работой, проектами, среди которых и Народный каток «Нэфис», и рок-марафон NEFIS ROCK&DANCE… Не все удалось воплотить, особенно в последнее время. Значит, это время ушло. Наступает нечто новое. СВОБОДА! #нэфис #нэфискосметикс #nefisgroup #айгульмирзаянова #pr #нэфисбиопродукт #mrricco #aos