Айгуль Мирзаянова о своем уходе с поста пиар-директора Nefis Group: «Я просто отдыхаю»

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Айгуль Мирзаянова уходит с поста пиар-директора Nefis Group. Эту информацию она подтвердила в разговоре с корреспондентом ИА «Татар-информ».

«Да, ухожу. Весь комментарий дала у себя в Instagram’е и Facebook’е. Больше, чем есть, я пока, наверное, комментировать не буду», – ответила Мирзаянова на вопрос, действительно ли она уходит из пиар-службы группы компаний «Нэфис».

Около часа назад Мирзаянова выложила у себя в Instagram’е фотографию, которую подписала следующим образом: «Сегодня мой последний день на Нэфисе. 5,5 лет были трудными, но классными» (авторские особенности написания сохранены – прим. Т-и).

Она также выразила восхищение собственниками Nefis Group и поблагодарила подписчиков за то, что читали посты о группе компаний.

«Я просто отдыхаю, так скажу», – сказала Мирзаянова на вопрос о будущем месте работы.

Собеседница агентства также не раскрыла, кто возглавит пиар-службу Nefis Group после ее ухода. «Понятия не имею, кто придет и придет ли», – подчеркнула она.

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