Новый турпроект «Великий Волжский путь» уже освоили несколько тысяч человек

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). В прошлом году маршрутами нового туристического проекта «Великий Волжский путь» воспользовались несколько тысяч человек. В этом году прирост туристов составит от 10 до 12%. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в рамках IV Регионального туристического форума в Казани председатель Государственного комитета РТ по туризму Сергей Иванов.

«Стоимость туров разная, она начинается от 8,5–9 тыс. рублей на человека за трехдневное путешествие. Есть трехдневные, семидневные маршруты. Начальными точками некоторых маршрутов являются Казань и Самара. Наша задача состоит в том, чтобы у каждого туриста был выбор», – сказал он.

Сергей Иванов отметил, что проект «Великий Волжский путь» активно развивается. Это серия межрегиональных маршрутов, которая охватывает в первую очередь регионы Приволжского федерального округа: республики Марий Эл, Удмуртию и Чувашию, Нижегородскую, Самарскую и Ульяновскую области. Проект насыщен культурными, историческими, этническими и гастрономическими маршрутами.





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