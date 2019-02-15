Татар-информ

15 февраля 2019, 18:46

Общество

Новый турпроект «Великий Волжский путь» уже освоили несколько тысяч человек

Рекомендуем

Общество

Новый турпроект «Великий Волжский путь» уже освоили несколько тысяч человек

Фото: архив/Рамиль Гали

В этом году прирост туристов по турпроекту с участием Казани составит от 10 до 12%.

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). В прошлом году маршрутами нового туристического проекта «Великий Волжский путь» воспользовались несколько тысяч человек. В этом году прирост туристов составит от 10 до 12%. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в рамках IV Регионального туристического форума в Казани председатель Государственного комитета РТ по туризму Сергей Иванов.

«Стоимость туров разная, она начинается от 8,5–9 тыс. рублей на человека за трехдневное путешествие. Есть трехдневные, семидневные маршруты. Начальными точками некоторых маршрутов являются Казань и Самара. Наша задача состоит в том, чтобы у каждого туриста был выбор», – сказал он.

Сергей Иванов отметил, что проект «Великий Волжский путь» активно развивается. Это серия межрегиональных маршрутов, которая охватывает в первую очередь регионы Приволжского федерального округа: республики Марий Эл, Удмуртию и Чувашию, Нижегородскую, Самарскую и Ульяновскую области. Проект насыщен культурными, историческими, этническими и гастрономическими маршрутами.


 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

В Нижнекамске на митинг у памятника воинам-интернационалистам собралось более полутысячи горожан
Новости дня
23:02
Кадастровая палата РТ: Выросло число запросов на выписки из реестра недвижимости в электронном виде

За 2018 год было выдано 1,3 млн выписок из Единого государственного реестра недвижимости, из них почти 90% – в электронном виде.

22:42
Вокалистка Мария Пахарь: Партия Аиды – непростая, плакать хочется практически постоянно

На Шаляпинском фестивале в театре Джалиля публике представили оперу «Аида».

22:31
Появилось видео с места смертельного ДТП на трассе в Татарстане, в котором погибли четыре девушки

Страшная авария произошла сегодня около пяти часов вечера на 95-м км трассы Казань – Оренбург.

22:26
В Нижнекамске на митинг у памятника воинам-интернационалистам собралось более полутысячи горожан

С Афганской войны в Нижнекамск не вернулись 14 солдат.

22:16
На сцене Качаловского театра представят обновленную редакцию спектакля «Горько!»

Еще в начале творческого пути у Александра Славутского родилась идея объединения в один рассказ трех драматургических новелл Михаила Зощенко.

22:06
Асгат Сафаров возложил цветы к памятнику воинам-интернационалистам в Арске

Из Арского района на службу в Афганистан отправились 149 человек, из них трое погибли во время исполнения воинского долга.

21:48
Утром 18 февраля жители России смогут увидеть сближение Венеры и Сатурна
21:36
УНИКС обыграл в домашнем матче «Химки»

Со счетом 73:58 победу одержали казанцы, утвердившись на втором месте в рамках лиги ВТБ.

21:22
Минздрав РФ предупредил о продаже в аптеках более 15 лекарств с фенспиридом
21:21
Появилось видео с места аварии фуры и легковушек на М7 рядом с Новониколаевским под Казанью

Фура пробила разделительное ограждение и на встречке столкнулась с двумя легковушками.

21:09
В Татарстане погиб управлявший лошадью мужчина, в телегу которого влетела иномарка

ДТП случилось на дороге Казань – Ульяновск в Апастовском районе республики.

21:00
Глава Бугульминского района ответил на критику из-за сокращения производства молока

По словам Линара Закирова, причиной сокращения производства стало распространение туберкулеза у коров.

20:43
Все четверо погибших в страшной аварии в Алексеевском районе РТ – девушки

18-летняя девушка-водитель получила права десять месяцев назад.

20:34
Хоккеисты «Динамо-Казани» подарили болельщикам серию из четырех побед подряд

Встреча в Сыктывкаре против местного «Строителя» закончилась со счетом 3:5.

20:28
Чистопольский МФЦ справил новоселье

Многофункциональный центр в Чистополе обслуживает по принципу «одного окна» до 300 человек в день.

20:17
В Лаишевском районе Татарстана спасли пятерых заблудившихся на Каме рыбаков

Поиски мужчин, уехавших на рыбалку, осложняли сильный ветер и снегопад.

20:14
В Менделеевске установлена доска с именами умерших воинов-интернационалистов

На доске увековечены имена 19 менделеевских ребят, с честью выполнявших воинский долг и умерших в мирное время.

20:10
Синоптики Татарстана предупреждают о гололеде и снежных заносах

Ночью на территории республики сохранятся метели, по-прежнему возможны сильные порывы ветра.

20:00
Татарские бизнесмены из Екатеринбурга предложили поставлять в Татарстан оливиновый песок

Гендиректор Свердловского золотоперерабатывающего предприятия Фарит Набиуллин встретился с вице-премьером РТ Василем Шайхразиевым.

19:44
На границе с Татарстаном появится одна из башкирских ТОР

Территории опережающего развития будут организованы в Белорецке, Благовещенске и Нефтекамске.

19:37
Из-за аварии с участием «КАМАЗа» и двух иномарок частично перекрыта трасса М7 в Татарстане

На 796-км трассы Москва – Уфа водитель «КАМАЗа» вылетел на встречку и протаранил «Шкоду» и «Ауди».

19:36
Из аэропорта «Бегишево» в мае откроются рейсы в турецкий Даламан

Самолеты будут перевозить пассажиров один раз в неделю.

19:28
«Ак Барс» победил без Даниса Зарипова в матче против одного из лидеров чемпионата КХЛ

Гостевая встреча с екатеринбургским «Автомобилистом» завершилась со счетом 3:0.

19:20
В 2018 году Рыбно-Слободский район привлек 854 млн рублей инвестиций

Район должен занимать более высокие места в рейтингах, заявил Фарид Мухаметшин.

19:15
В Казани у РКБ автоледи на внедорожнике врезалась в автобус

Авария произошла сегодня днем на улице Рауиса Гареева.

События