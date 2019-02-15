Писатели Татарстана и студенты КФУ посетили могилу Амирхана Еники

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ», Зиля Мубаракшина). Сегодня члены Союза писателей РТ совместно со студентами Высшей школы национальной культуры и образования имени Г. Тукая Института филологии и межкультурных коммуникаций К(П)ФУ посетили могилу татарского писателя Амирхана Еники. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила преподаватель кафедры татарской литературы Казанского университета Гульфия Гайнуллина.

2 марта (по старому стилю – 17 февраля) исполнится 110 лет со дня рождения классика татарской литературы Амирхана Еники, а 16 февраля – 19 лет со дня смерти выдающегося писателя. Юбилейные мероприятия с участием широкой общественности стартовали 12 февраля с литературно-музыкального вечера в театре имени Галиасгара Камала. Сегодня поминальное мероприятие прошло на Старо-Татарском кладбище у могилы писателя.

Почтить память Амирхана Еники пришли депутат Госсовета Татарстана Разиль Валеев, внук писателя Рустам Тюменев-Еники, председатель Союза писателей РТ Данил Салихов, его заместитель поэт Рамис Аймет, татарские писатели Галимзян Гильманов, Марсель Галиев, Ахат Гаффар и другие.

Участники мероприятия отметили, что вторую половину XX века в татарской литературе можно считать эпохой Амирхана Еники. Татарские писатели единодушны во мнении, что его творчество занимает уникальное место в национальной литературе.

Преподаватель КФУ Гульфия Гайнуллина заметила, что посещение могилы писателя – это «обращение к его духу» перед началом запланированных к 110-летнему юбилею Амирхана Еники мероприятий.

Студенты же отметили, что наследие писателя сегодня глубоко изучается в Институте филологии и межкультурных коммуникаций КФУ.

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