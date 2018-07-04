ГИТИС опроверг заявление Бикчантаева о закрытии бюджетных мест в регионах

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). Российский институт театрального искусства (ГИТИС) опроверг заявление главного режиссера Татарского академического театра имени Г. Камала Фарида Бикчантаева о закрытии бюджетных мест в регионах.

«Мы бы хотели подчеркнуть, что данное заявление не соответствует действительности. Мы считаем некорректным представлять высказывания ректора Г. Заславского со слов других спикеров, в данном случае, вашего гостя Ф. Бикчантаева», — отметили в ГИТИСе.

Речь идет о следующей цитате режиссера татарстанского театра: «Господин ректор ГИТИСа заявляет, что скоро мы уберем все бюджетные места и вообще прекратим обучать в регионах театральному искусству, потому что там качество ужасное. Мастера, считает он, должны воспитываться только в Москве, Питере. Всего в шести вузах России».

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