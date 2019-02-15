Возле КФУ появилась фигура убитого темнокожего студента с посланием жителям Татарстана

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). Возле КФУ появилась фигура убитого темнокожего студента, который держит в руках плакат с посланием жителям Татарстана. Информация об этом появилась на страницах в соцсетях.

Таким образом друзья убитого студента из республики Чад Махджуба Тиджани Хассана решили провести акцию памяти в день второй годовщины убийства.

На плакате – слова надежды, что негодяи, которые убили студента, будут сурово наказаны. «Совсем скоро отморозков будут судить. И я хочу, чтобы они понесли самое суровое наказание», – «обращается» к горожанам убитый студент.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 16 февраля 2017 года возле дома № 1 по улице Аделя Кутуя было обнаружено тело темнокожего студента КФУ с множественными ножевыми ранениями. По подозрению в совершении преступления были задержаны двое жителей Казани, которые, как полагает следствие, убили иностранца из-за межнациональной ненависти.



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