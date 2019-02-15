«Электронная путевка» спасет путешественников от недобросовестных туроператоров

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Информационная система «Электронная путевка» гарантирует выполнение туроператорами обязательств перед клиентами и защитит путешественников от таких недобросовестных компаний, как «Жемчужная река». Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Казани заместитель директора ассоциации «Турпомощь» Сергей Голов.

«”Жемчужная река” создала большие проблемы. Ее представители при каждом посещении Ростуризма и на каждом совещании в компетентных органах меняли свои показания. На первом совещании ими было сказано, что за границей находятся 1,5 тыс. человек, на втором совещании – 2,5 тыс. В итоге мы вывезли 3,5 тыс. туристов, которые находились в Китае», – отметил он.

Представитель отрасли напомнил, что были определенные сложности с поиском авиаперевозчика. Не все авиакомпании могли получить необходимое разрешение. Поэтому людей с китайского острова Хайнань в Россию вывозили поэтапно. В общей сложности из фонда персональной ответственности на эти цели было потрачено 68 млн рублей. Вывозили туристов в Москву, которая является центральным хабом. При помощи региональных властей и руководителей департаментов по туризму их потом доставляли в отдельные регионы. Больше всего путешественников было из Санкт-Петербурга и Москвы.

«Избежать аналогичной ситуации на нынешнем этапе на рынке невозможно, поскольку никто не запрещает заниматься бизнесом. Мы активно принимаем участие и ждем, чтобы заработала “Электронная путевка”. Она снимет 90% проблем, если это не будет изначально запланированное мошенничество», – подчеркнул Голов.

По информации Федерального агентства по туризму, «Электронная путевка» – это информационная система, в которую туроператоры будут вносить данные о бронировании и оплате турпродукта. По каждому туру в системе формируется документ с уникальным номером – электронная путевка. Система гарантирует выполнение туроператорами обязательств перед клиентами. С помощью уникального номера путевки туристы смогут отслеживать статус своего тура в режиме онлайн. Все этапы оплаты и бронирования авиабилетов и отеля будут доступны в единой информационной системе.

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