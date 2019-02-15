День российских студотрядов в Татарстане отметят тематическими кинопоказами и семинарами

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). В ближайшее воскресенье, 17 февраля, в Татарстане отметят День российских студенческих отрядов, сообщает пресс-служба Минмолодежи республики.

В этот день официально стартует набор в студотряды, а все, кто когда-либо состоял в них, снова надевают свою форменную куртку. В Татарстане пройдут дни единых действий в районах, также запланированы тематические кинопоказы, добровольческая акция «Я Донор СО», акция «День бойцовки» и многое другое.

В Молодежном центре «Волга» в Матюшинском сельском поселении пройдет образовательный фестиваль студотрядов республики — для командиров и комиссаров проведут обучающие семинары и занятия. Кроме того, на фестивале определят программу развития движения на ближайший год и примут нормативно-правовые акты, позволяющие успешно вести деятельность студенческих отрядов.

В воскресенье, 17 февраля, представители студотрядов Татарстана соберутся на праздничное мероприятие «День РСО» в казанском парке «Черное озеро». На празднике наградят лучших бойцов и ветеранов движения, а руководители министерств и ведомств республики поздравят всех присутствующих.

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