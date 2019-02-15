Татар-информ

15 февраля 2019, 22:16

Культура

На сцене Качаловского театра представят обновленную редакцию спектакля «Горько!»

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Культура

На сцене Качаловского театра представят обновленную редакцию спектакля «Горько!»

Еще в начале творческого пути у Александра Славутского родилась идея объединения в один рассказ трех драматургических новелл Михаила Зощенко.

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). На сцену Казанского академического русского Большого драматического театра им. В. И. Качалова возвращаются маленькие комедии Михаила Зощенко. 16 февраля зрители увидят обновленную редакцию спектакля «Горько!», ставшего 25 лет назад одной из первых премьер Александра Славутского на казанской сцене, сообщает пресс-служба музея.

Михаил Зощенко является любимым автором режиссера. Еще в начале творческого пути у Александра Славутского родилась идея объединения в один рассказ трех драматургических новелл классика: «Корни капитализма», «Свадьба» и «Преступление и наказание».

Это три смешные и одновременно грустные истории, три зарисовки из жизни обитателей коммунальной квартиры, три новеллы об обыкновенных людях, которые любят, ссорятся, женятся, разводятся, обустраивают быт, спасаются от бед, ищут настоящее счастье и не видят его. Одни герои спектакля собираются пожениться, но вдруг решают проверить чувства друг друга; другие – уже поженились, но, как выясняется, совершенно не знают друг друга; третьи – женаты давно, но их представление о счастье включает в себя все, кроме любви. Эти люди трогательны в своем стремлении к благополучию и циничны на пути к нему.

В предстоящем спектакле будет играть молодое поколение качаловцев: народный артист Татарстана Илья Славутский, заслуженные артисты Татарстана Елена Ряшина, Эльза Фардеева, Марат Голубев, Ирина Вандышева, артисты Алексей Захаров, Славяна Кощеева, Андрей Белозеров, Илья Скрябин, Виктор Шестаков и другие.

 

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