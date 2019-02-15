Smart City: МегаФон готов развивать цифровые решения в Калмыкии, Сочи, Тульской и Рязанской областях

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). В рамках Российского инновационного форума «МегаФон» подписал соглашения о сотрудничестве с представителями города Сочи, Республики Калмыкия, Тульской и Рязанской областей. Стороны договорились о долгосрочном взаимодействии в целях развития цифровой экономики регионов. Пилотные решения «МегаФона» коснутся различных сфер общественной жизни российских городов: городского транспорта, медицины, образования, социальной и инвестиционной сфер, а также туризма.

Важнейшей темой РИФ-2019 стала реализация проекта «Умный город», стартовавшего в России в прошлом году. Цель программы – внедрить комплексные цифровые решения в городскую инфраструктуру, чтобы повысить уровень безопасности, сократить расходы на управление и ЖКХ, улучшить экологию города и его транспортную доступность.

«МегаФон» как активный участник АНО «Цифровая экономика» уже ведет работу по развитию инновационных решений в нескольких регионах России. Например, в Иннополисе работают «умные» счетчики для контроля ресурсов ЖКХ. Это первый в России проект внедрения Интернета вещей в ЖКХ на базе технологии NB-IoT. Кроме того, в этом проекте «МегаФон» выступил интегратором и предложил заказчику не только поддержку самих устройств сети, но и проработку специального интерфейса для отслеживания показаний.

В автобусах Пскова установлены видеокамеры с функцией распознавания лиц и обнаружения оставленных вещей. Помимо этого, подсчитывается пассажиропоток: камеры передают информацию о количестве людей в автобусный парк, диспетчеры получают возможность регулировать число автобусов на маршруте, чтобы не было давки или чтобы автобусы не ходили пустыми.

В Великом Новгороде тестируется решение в телемедицине в форматах «врач-врач» и «врач-пациент», при этом общение возможно в письменном виде, в формате аудио- или видеоконференции. Предусмотрена и опция обмена файлами, фотографиями, результатами исследований, выписками и другими документами в онлайн-режиме. Решения «МегаФона» также успешно применяются в Самаре, Челябинске и Брянске.

«Неотъемлемой частью развития цифровой экономики становится комплексное и поэтапное внедрение “умных решений” во все сферы городской жизни. “МегаФон” обладает уникальным набором компетенций, активов и партнеров в совокупности с большим опытом реализации таких крупных высокотехнологичных проектов. Наша цель – стать основным партнером государства в развитии “умных” городов, – пояснил генеральный директор «МегаФона» Геворк Вермишян. – Сегодня мы подписали соглашения о долгосрочном взаимодействии по цифровой экономике в Сочи, Калмыкии, Тульской и Рязанской областях. Развернутая телекоммуникационная инфраструктура, внедрение промышленного Интернета вещей и создание комплексных аналитических систем позволят повысить комфорт и безопасность жителей России».

Глава города Сочи Анатолий Пахомов и генеральный директор «МегаФона» Геворк Вермишян договорились о долгосрочном взаимодействии в целях развития цифровой экономики региона. Пилотные решения «МегаФона» коснутся различных сфер общественной жизни города-курорта: городского транспорта, медицины, образования, социальной и инвестиционной сфер, а также туризма.

«Ежегодно Сочи посещают миллионы иностранных и российских туристов, и неизбежно вся городская среда испытывает колоссальные нагрузки. Мы идем в ногу со временем и постоянно совершенствуемся, поэтому уделяем особое внимание проектам, направленным на формирование и развитие “умной” экономики и инфраструктуры в нашем регионе, повышение туристической и инвестиционной привлекательности курорта. Совместная работа с “МегаФоном” позволит нам выйти на новый уровень гостеприимства и сервиса, эффективности управления городской инфраструктурой, а главное, улучшения качества жизни местного населения», – отметил Анатолий Пахомов.

Цифровизация коснется и Тульской области. «“МегаФон“ – один из ведущих российских операторов связи и наш давний партнер. В числе ключевых задач Правительства Тульской области – развитие цифровой экономики. Сегодняшнее соглашение упростит взаимодействие с “МегаФоном“ в этой сфере и позволит запустить в регионе ряд интересных пилотных проектов. Правительство Тульской области берет на себя обязательства по содействию в реализации этих проектов», – отметил губернатор Алексей Дюмин.

Соглашение о сотрудничестве в целях развития цифровой экономики было подписано и с главой Республики Калмыкия Алексеем Орловым. Стороны договорились о разработке пилотных проектов и их дальнейшем внедрении в различные сферы общественной жизни, в частности, в транспорт, туризм и сельское хозяйство.

«Наша республика заинтересована в совершенствовании рынка услуг связи. Развитие цифровой экономики открывает возможности для регионального бизнеса, а это новые рабочие места, конкурентоспособность и выход на новые рынки сбыта. И, конечно, мы должны говорить о доступности цифровых услуг нашим жителям. Уверен, в рамках соглашения с “МегаФоном“ мы значительно продвинемся в решении задач, поставленных Президентом. Со своей стороны мы готовы оказать полное содействие в реализации цифровых проектов на территории региона», – прокомментировал глава Калмыкии Алексей Орлов.

С Рязанской областью «МегаФон» будет сотрудничать с целью совершенствования телеком-инфраструктуры и внедрения инновационных проектов, которые решают важные социально-экономические задачи региона и закладывают фундамент для его дальнейшего развития в рамках государственной программы по цифровизации.

«Комплекс современных технологий и качественная инфраструктура сетей – это база для цифрового развития региона. Поэтому мы видим большой потенциал в сотрудничестве с операторами связи. Это ускорит внедрение информационно-телекоммуникационных решений в различных сферах экономики и повысит доступность цифровых сервисов для рязанцев», – прокомментировал заключение соглашения губернатор Рязанской области Николай Любимов.