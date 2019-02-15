Эстафета флага предстоящего чемпионата WorldSkills в Казани добралась до Новосибирска

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). Флаг чемпионата рабочих профессий по стандартам WorldSkills побывал в Новосибирской области. Об этом сообщила пресс-служба Оргкомитета 45-го мирового чемпионата WorldSkills Kazan 2019.

«Эстафета флага WorldSkills достигла Новосибирска», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что 15 февраля руководство региона на церемонии закрытия VI Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» представил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук. На этом мероприятии ему вручили сертификат участника российского этапа эстафеты.

Эстафета флага WorldSkills началась в 2017 году. Символ чемпионата путешествует по 20 странам, которые ранее принимали у себя соревнования по профессиональному мастерству.

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