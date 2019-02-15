В Москве возложили цветы к памятнику поэту-герою Мусе Джалилю

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). 15 февраля – в день рождения Мусы Джалиля – в Москве прошло традиционное возложение цветов к памятнику поэту-герою, сообщает пресс-служба «Штаба татар Москвы».



В наступившем году исполнилось 113 лет со дня рождения великого деятеля татарской литературы. Активисты «Штаба татар Москвы» приняли участие в церемонии возложения цветов. В торжественном событии поучаствовала и дочь поэта Чулпан Залилова.



Лидер «Штаба татар» Рустэм Ямалеев отметил, что Муса Джалиль является эталоном мужества, чести и патриотизма. И татарский народ должен гордиться поэтом-патриотом.



«Мы гордимся, что при результате агитационной работы Мусы Джалиля татарские пленные перешли на сторону партизан, тем самым доказав верность своей общей родине. Татары не подняли оружие против своей страны, и это факт! Мы — строители и защитники России! И Муса Джалиль на веки будет являться татарской честью, тем самым защищая татар от всяких обвинений», — заявил Рустэм Ямалеев.



В этот же день в Национальном музее РТ состоялся вынос «Моабитских тетрадей», которые Муса Джалиль написал, находясь в фашистском плену.

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