Первые триста работ заявлены на конкурс «Ростелекома» для журналистов и блогеров

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). Более 300 работ региональных журналистов и блогеров поступило на конкурс «Вместе в цифровое будущее», объявленный «Ростелекомом» в середине января. В этом году он проводится в партнерстве с ведущим поставщиком информационно-коммуникационных технологий — компанией Ericsson.

Журналисты Татарстана — самые активные участники — ежегодно становятся победителями региональных и федеральных этапов. В новом сезоне одной из первых заявку на участие подала редактор отдела образования и науки газеты «Республика Татарстан» Евгения Чеснокова. «Я участвую в конкурсе уже не в первый раз, — рассказала Евгения. — В 2017 году стала победителем в Поволжье и ездила на финал в Москву. Что интересно, мой материал не был “узкоспециальным”, посвященным проблемам цифровой отрасли как таковой, а рассказывал о социальном проекте, где новые технологии применялись в медицинских целях. В этом году статья, которую я отправила на конкурс, тоже социальной направленности. Мне кажется, когда мы говорим о цифровом будущем, очень важно рассказывать именно о том, как “цифра” меняет к лучшему повседневную жизнь “обычного” человека».

Традиционно конкурс проводится для представителей различных категорий региональных СМИ по четырем направлениям: «Печатная пресса», «Радио и телевидение», «Интернет-СМИ» и «Социальные медиа». В этом году участники могут дополнительно заявиться в двух специальных номинациях: «5G — платформа новых возможностей» от компании Ericsson и «Биометрия — путь к цифровой идентичности» от «Ростелекома».

Журналисты и блогеры могут подать на конкурс материалы, опубликованные в СМИ и блогосфере с 1 апреля 2018 года по 31 марта 2019 года включительно.

Итоги регионального этапа конкурса «Вместе в цифровое будущее» будут подведены в апреле 2019 года, а федерального — в июне. Победители посетят штаб-квартиру компании Ericsson в Швеции.