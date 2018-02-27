На месте сгоревшего дома по улице Кемеровская в Казани построят школу

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). Новая школа появится на месте сгоревшего дома по улице Кемеровская в Казани. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в мэрии столицы Татарстана.

«В соответствии с Генеральным планом города Казани на данной территории предусмотрено строительство общеобразовательного учреждения. В связи с этим в настоящее время проводится работа по выкупу земельных участков для их освобождения под строительство новой школы», – отметили в исполкоме.

По сообщению пресс-службы, в настоящее время из 13 домов по улице Кемеровская на основании рыночной оценки выкуплены 12. С собственником дома № 4, который горел прошлой ночью, проводится аналогичная работа.

«Отметим, инцидент с пожаром не повлиял на планы выкупить оставшийся земельный участок и дом», – подчеркнули в мэрии.

Кроме того, в исполкоме города заявили, что, хотя законодательством и не предусмотрено оказание помощи владельцам частных домов, пострадавших при пожаре, благотворители в случае необходимости помогут жильцам.

Муниципалитет уже выкупил часть домов из-за строительства автодороги по улице Бондаренко. В июне 2017 года постановлением было решено изъять дома и земельные участки №№ 1, 3, 5, 7, 9/14 по улице Кемеровская.

При этом со всеми собственниками указанных домов были подписаны соглашения, и им в полном объеме выплатили денежные средства. В результате все жители были расселены, а дома снесены. Права на земельные участки и дома были зарегистрированы за муниципальным образованием, уточнили в мэрии.

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