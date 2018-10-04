Данис Зарипов не будет участвовать в матче против лидера Восточной конференции

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ», Артур Шипилов). Нападающий казанского хоккейного клуба «Ак Барс» Данис Зарипов не будет участвовать в гостевом матче против екатеринбургского «Автомобилиста», который начнется сегодня в 17 часов.

«Зарипов не попал в заявку на матч из-за ротации состава, которая длится весь этот сезон. То же самое касается защитника Андрея Маркова», – пояснили в пресс-службе клуба.

В заявку оказались включены два молодых нападающих из фарм-клуба «Барс» – Дмитрий Воронков и Артем Галимов. Однако выйдут ли они на лед, станет ясно по ходу матча.

Состав «Ак Барса» на матч с «Автомобилистом»: вратари – Александр Шарыченков и Владислав Подъяпольский, защитники – Альберт Яруллин, Роман Манухов, Пол Постма, Дмитрий Юдин, Рафаэль Батыршин и Никита Лямкин, нападающие – Иржи Секач, Антон Ландер, Джастин Азеведо, Артем Лукоянов, Федор Малыхин, Вячеслав Основин, Владимир Ткачев, Андрей Попов, Станислав Галиев, Михаил Глухов, Александр Свитов, Роб Клинкхаммер, Дмитрий Воронков и Артем Галимов.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.