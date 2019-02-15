Представитель турбизнеса: Зарубежные туры подорожали на 10–12%

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Зарубежные туры в этом году подорожали на 10–12%. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Казани исполнительный директор туроператора «Интурист» Сергей Толчин.

«Средняя стоимость тура по раннему бронированию для казанца в Турцию и Грецию сейчас составляет 39 тыс. рублей. Это массовое направление, куда развита чартерная перевозка. В других странах с учетом дальности перелета и других обстоятельств стоимость тура составит 45 тыс. рублей на одного человека. Отдых в России обойдется в среднем в 18,9 тыс. рублей без перелета. С учетом перелета эта цифра составит около 38 тыс. рублей», – рассказал он.

Представитель «Интуриста» отметил, что в этом году туроператор регистрирует снижение въездного турпотока в России по раннему бронированию по сравнению с прошлым годом. Это связано с тем, что в прошлом году ажиотаж у туристов вызвал чемпионат мира по футболу. В целом прогнозируется годовой рост внутреннего туризма на 8–14% по сравнению с прошлым годом. При этом средняя стоимость тура повысится в пределах 2-3%.

«Обратная ситуация складывается с выездным туризмом. Рост стоимости тура составляет около 10–12% к прошлому году за счет топлива, курса доллара и повышения стоимости проживания в отелях. В прошлом году мы отправили из республики на зарубежные курорты более 100 тыс. человек. При этом на турецкое направление пришлось свыше 30%», – отметил Толчин.

В целом по итогам года въездной туризм вырастет в пределах 3-4%. Рост показателей внутреннего туризма прогнозируется на уровне 10–14%. Выездной поток может корректироваться в сторону снижения, пояснил эксперт.

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