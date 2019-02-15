Нурбек Батулла: Цветы к памятнику Мусе Джалилю приношу с детства

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ», Марат Мубаракшин). Главный хореограф Казанского татарского государственного театра юного зрителя имени Габдуллы Кариева, обладатель республиканской премии Мусы Джалиля 2019 года Нурбек Батулла с детства приносит цветы к памятнику Мусе Джалилю. Об этом он рассказал корреспонденту ИА «Татар-информ».

Сегодня Нурбек Батулла вместе с другими представителями татарской общественности участвовал в церемонии возложения цветов к памятнику герою-поэту в Казани.

«Муса Джалиль был человечным, искренним и верным своим убеждениям. К его памятнику цветы приношу с детства», – отметил артист.

В церемонии возложения цветов к памятнику Джалиля на площади 1-го Мая приняли участие председатель Союза писателей РТ Данил Салихов, поэты и писатели Рамис Аймет, Галимзян Гильманов, Ренат Харис, Разиль Валеев, первый заместитель председателя Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров, а также представители Министерства культуры Татарстана.

В мероприятии также участвовали почитатели творчества героя-поэта – ученые, артисты, студенты, ученики школ – победители I международных Джалиловских чтений.

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