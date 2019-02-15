Глава РЭЦ: Российские регионы удвоят объем экспорта в ближайшую пятилетку

(Сочи, 15 февраля, «Татар-информ», Алексей Угаров). Объем несырьевого экспорта из регионов России в ближайшие пять лет вырастет более чем в два раза, при этом число экспортеров также увеличится. Об этом сообщил генеральный директор Российского экспортного центра Андрей Слепнев в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

«Ситуация в регионах разная, экспортный потенциал тоже разный, но если говорить в среднем, то за эту пятилетку количество компаний-экспортеров в России должно удвоиться, а объем экспорта региональными компаниями должен вырасти более чем в два раза», – сказал Слепнев.

По данным РЭЦ, объем экспорта в России за три квартала 2018 года составил 325,6 млрд долларов с ростом в 28% к уровню 2017-го. Объем несырьевого неэнергетического экспорта достиг 105,3 млрд долларов. Положительная динамика общего экспорта в России фиксируется восьмой квартал подряд, при этом темпы прироста общего экспорта уже семь кварталов не опускаются ниже 20%.

По словам Слепнева, в ближайшую пятилетку одной из точек роста несырьевого экспорта станут научные центры страны, такие как Иннополис.

«Что же касается отечественного программного обеспечения, то это не только точка роста, но и один из основных трендов, где мы можем серьезно продвинуться. Вы знаете, что многие предприниматели из России являются лидерами соответствующих направлений в Европе и США. Например, известный на весь мир порт Сингапура, лучший в мире по организации – программное обеспечение для него делали разработчики из Петербурга. Сейчас система “Платон” поставляется в Индию. Технологии “умных городов”, которые мы создаем для себя, уже сейчас можно продавать за рубеж», – привел ряд примеров генеральный директор РЭЦ.

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