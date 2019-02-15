Представитель Крыма на пресс-конференции в Казани заявил о снижении цен на отдых на полуострове

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Представители турбизнеса Крыма снижают цены: отельеры - на 9%, вип-сегмент – на 14 – 17%, санаторно-комплексный сегмент – на 8%. Такие данные озвучил сегодня председатель комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Республики Крым Алексей Черняк на пресс-конференции в Казани.

«В прошлом году Крым посетили представители 132 стран мира. Всего у нас побывало около 7 млн туристов. Сегмент крымского туризма разнообразен. У нас 11,5 тыс. памятников истории и культуры, 900 пещер, 15 водопадов, 5 заповедников, около 200 природных охраняемых территорий, более 300 музеев. В прошлом году наш новый аэропорт вошёл в пятерку лучших, заработал Крымский мост. 450 пляжей будут ожидать гостей в Крыму в этом году», – сообщил спикер.

Участник пресс-конференции рассказал, что в декабре этого года будет запущено железнодорожное сообщение с материковой частью. Уже сформировано 10 пар пассажирских поездов: Москва – Симферополь, Москва – Севастополь, Москва – Евпатория, Москва – Феодосия, Санкт-Петербург – Севастополь, Санкт-Петербург – Евпатория, и пр.

«У нас резко вырос тур выходного дня. Многие люди ездят в Крым на своём автотранспорте. В этом году мы запустим судно на подводных крыльях "Комета-120М" по маршруту Ялта – Севастополь. 165 детских здравниц и 357 санаториев уже ждут гостей. У нас пройдет более 100 мероприятий событийного туризма, в том числе фестиваль "Ночные волки"», – отметил Черняк.

Пресс-конференция прошла в Казани в ГТРК «Корстон» в рамках IV Регионального туристического форума. Мероприятие проводится по инициативе туроператора «Интурист» при поддержке Федерального агентства по туризму и Государственного комитета Республики Татарстан по туризму, а также министерств и комитетов по туризму городов проведения. В работе форума 15-16 февраля принимают участие представители 1 тыс. турагентств.

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