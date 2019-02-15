Вячеслав Козлов: В Новошешминском районе остается проблема с зарплатой в сельхозотрасли

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). В Новошешминском районе Татарстана остается проблема с уровнем зарплаты в сельскохозяйственной отрасли, что тормозит развитие сельхозпроизводства. Об этом заявил сегодня глава района Вячеслав Козлов на отчетной сессии муниципального совета, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

«Средняя зарплата по отрасли за 2018 год составила 17 тыс. 59 рублей, при том что по республике – 22 тыс. 834 рубля. Разве будет мотивация к высокопроизводительному труду?», – сказал глава района.

При этом он отметил, что важным позитивным показателем прошлого года стал рост поголовья крупного рогатого скота на 2%. Кроме того, на 3% выросло производство молока. Объем производимой валовой продукции в личных подсобных хозяйствах в прошлом году увеличился на 20 млн рублей.

«Хотя по поголовью скота в личных подсобных хозяйствах мы выше среднереспубликанского показателя, в то же время прошлый год стал, к сожалению, переломным из-за снижения поголовья скота в личных подсобных хозяйствах. Объективными причинами стали лейкоз и снижение цены на молоко», – подчеркнул Козлов.



По словам главы района, беспокоит сельчан и предстоящая посевная кампания. «Отсутствие средств на минеральные удобрения – еще одна общая проблема всех сельскохозяйственных районов. Однако сеять без внесения минеральных удобрений в нашей полосе – дело неблагодарное, пустое», – добавил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

В рейтинге социально-экономического развития муниципальных образований Татарстана Новошешминский район занимает шестое место, третье – среди сельских районов.

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