Татар-информ

15 февраля 2019, 16:36

Здоровье и среда

«Валентинки», 100 литров крови и песни о любви: в Казани прошла акция «От доноров с любовью!»

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Здоровье и среда

«Валентинки», 100 литров крови и песни о любви: в Казани прошла акция «От доноров с любовью!»

Почти 200 казанцев сдали свою кровь в День всех влюбленных.

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). В Республиканском центре крови в День всех влюбленных прошла акция «От доноров с любовью!», к которой присоединился 191 казанец. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Доноры сдали почти 97 литров крови под подборку песен о любви, отмечают организаторы. Для каждого из пожелавших сдать кровь приготовили подарки, а сами они отправили валентинки реципиентам, в которых пожелали скорейшего выздоровления.

Акцию «От доноров с любовью!» организовали Республиканский центр крови и проект «Добрая Казань» при поддержке DonorSearch.org.

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