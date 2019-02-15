В Татарстане впервые прошла олимпиада исполнительных директоров сельскохозяйственных кооперативов

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). В республике прошла первая олимпиада исполнительных директоров и председателей сельскохозяйственных потребительских кооперативов РТ.

Как сообщил ИА «Татар-информ» директор ГБУ «Центр компетенций по развитию сельскохозяйственной кооперации в Республике Татарстан» Ильнур Хабибуллин, мероприятие заинтересовало менеджеров сферы сельской кооперации. От представителей сельскохозяйственной кооперации республики и ряда других регионов России поступило более ста заявок на участие в олимпиаде. Пройдя отборочный тур, финалистами стали 30 исполнительных директоров и председателей СПоК из районов Татарстана.

По словам Ильнура Хабибуллина, эта олимпиада – первое в России мероприятие такого формата, непосредственно посвященное сельскохозяйственным потребительским кооперативам.

«Мы же все понимаем, что мы можем предоставить информацию, но эффективность ее применения узнаем только через проверку знаний. Поэтому данный формат [мероприятия] очень важен с точки зрения повышения инвестиционной привлекательности кооперативов», – считает директор Центра компетенций по развитию сельскохозяйственной кооперации в РТ.

По его мнению, данный проект необходимо выводить на российский уровень, это способствовало бы обобщению и распространению опыта лучших потребительских кооперативов регионов.

В первый день олимпиады финалисты прошли тестирование, решили ряд ситуационных задач, которые встречаются в повседневной хозяйственной практике кооператоров. Также они участвовали в семинаре «10 шагов эффективного сбыта».

Первое место в конкурсе занял председатель сельскохозяйственного потребительского снабженческого и сбытового кооператива «Баракат» Азнакаевского района Рамис Сахапов, второе место – председатель сельскохозяйственного животноводческого потребительского кооператива «Малое Мереткозино» Камско-Устьинского района Роберт Ганибаев, третьим призером стал председатель сельскохозяйственного потребительского снабженческого и сбытового кооператива «Агро Птица» Пестречинского района Ильнур Шайхлисламов.

Награждение отличившихся состоялось 14 февраля в рамках круглого стола «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», который прошел в выставочном центре «Казань Экспо». Дипломы и памятные подарки отличившимся вручил замминистра сельского хозяйства и продовольствия республики Ришат Хабипов. Также для призеров-конкурсантов предусмотрена бесплатная поддержка экспертов московского союза «Селькооп» в течение полугода.

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