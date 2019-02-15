Алексей Черняк пригласил любителей яхт из Казани «сходить в Крым»

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Более 300 млн евро россияне оставляют ежегодно за рубежом за обслуживание и хранение в зимний период своих яхт. В стране необходимо развивать яхтенный туризм и инфраструктуру для него. Об этом заявил сегодня председатель Комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Республики Крым Алексей Черняк на пресс-конференции в Казани.

«Предлагаю рассмотреть вопросы, связанные с развитием яхтинга на территории нашей страны. В советские времена можно было из Москвы через сеть рек на пароходах добраться до Ялты и Сочи. Сегодня это один из слаборазвитых видов туризма. Многие из Казани и других регионов страны на своих плавающих средствах могли бы сходить в Крым, в Сочи», – сказал он.

Алексей Черняк убежден, что в яхтинге уже нет вип-сегмента. Сегодня яхта соответствует по цене хорошему автомобилю, и позволить ее себе могут многие. Однако в России нет инфраструктуры для хранения яхт, чтобы удовлетворить имеющийся спрос. По его мнению, это весьма перспективное направление. К примеру, 25% доходов турбизнеса в Турции приходятся на яхтенный туризм.

«Мы хотим воссоздать яхтенные остановки, марины, плавучие заправочные комплексы. Лоббируем перед федеральными властями вопрос обращения внимания в сторону яхтенного туризма, морских и речных сообщений. Это слаборазвитое и забытое направление. Необходимо разработать законодательную базу и создать программу развития яхтенного морского и речного туризма на всей территории России», – подчеркнул Черняк.

Спикер добавил, что в Крыму сейчас имеется достаточно большое количество верфей. Программа развития предусматривает создание девяти яхтенных марин на территории полуострова. Это большое направление работы, предполагающее не только создание стоянок, но и наличие гостиниц и ресторанов, развитие морских и речных водных видов спорта.

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