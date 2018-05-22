Челябинская компания предложила Правительству Татарстана построить завод по переработке батареек

(Сочи, 15 февраля, «Татар-информ»). Челябинская компания «Мегаполисресурс» намерена построить в Татарстане завод для утилизации батареек. Письмо с предложением потенциальный инвестор уже направил в Правительство РТ, рассказал руководитель «Дюрасел Раша» Юрий Коротаев на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

«В Правительстве Татарстана есть письмо с предложением от одного из заинтересованных участников процесса, который хотел бы рассмотреть возможность строительства завода по переработке батареек в республике», – сообщил Коротаев.

«Сегодня мы обсуждали возможность локализации завода по переработке. Я думаю, что в перспективе [строительство завода]. Мы начали поиск земельных участков, расчет характеристик. Пытаемся понять объем батарей, которые сможем собрать и которые сможем переработать, – подтвердила намерения челябинцев глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина корреспонденту ИА «Татар-информ». – Если отработаем финансовую модель грамотно, и другие регионы нам собранные батарейки повезут».

Татарстан подписал в Сочи, на полях инвестиционного форума соглашение с Duracell о развитии системы утилизации топливных элементов. Компания Duracell планирует довести сбор отработанных батареек и аккумуляторов до 60% от потребляемых в республике.

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