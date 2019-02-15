В Татарстане за избиение 14-летнего подростка мужчину на год ограничили в свободе

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ», Елена Саляхова). В Камско-Устинском районе осудили 33-летнего Виталия Зюрнина, который избил 14-летнего подростка, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Суд признал мужчину виновным в умышленном причинении легкого вреда здоровью, совершенном из хулиганских побуждений и на один год ограничил его в свободе.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 33-летний житель поселка Куйбышевский Затон Виталий Зюрнин избил 14-летнего подростка из-за того, что ему не понравилась прическа мальчика.

Инцидент произошел 19 октября прошлого года. В тот вечер подросток возвращался домой с прогулки и встретился с Зюрниным на остановке. Мужчина подошел к мальчику, оскорбил его за длинные волосы и избил его. Подросток получил ушибы носа, уха и заушной области, левой половины мошонки.

О случившемся мальчик рассказал матери, та подала заявление в полицию.

Свою вину мужчина признал частично.



Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.