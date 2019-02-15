В Новошешминском районе РТ за 2018 год удалось добиться снижения смертности населения на 10,6%

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). В Новошешминском районе Татарстана за прошлый год удалось добиться снижения смертности населения на 10,6% по сравнению с 2017 годом. Об этом заявил сегодня глава района Вячеслав Козлов на отчетной сессии муниципального Совета, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

В прошлом году в районе удалось добиться снижения смертности на 10,6% по сравнению с предыдущим годом, отметил Козлов. Однако, по его словам, демографическая проблема в целом остается актуальной для района. Он подчеркнул, что 41% смертей связан с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а 8% – с онкологическими.

«Что касается онкологических заболеваний, большой процент – это работающие в нефтяной отрасли. Разработка и добыча нефти с большим содержанием серы и сероводорода и запах газа – все это побуждает население говорить, что причина в этом. В данном вопросе необходимо более детально мониторить и больше внимания уделять вопросам экологии, а также расширению числа квалифицированных врачей», – сказал Козлов.

«Убыль населения – общая проблема для всех сельских районов. Новошешминский район – не исключение», – добавил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

По его мнению, необходимо и дальше создавать условия для комфортной жизни сельчан и поддерживать сельхозпроизводителей. Расширять налогооблагаемую базу, строить новые объекты – еще одна важная задача, добавил глава парламента.

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