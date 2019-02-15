В июне в Татарстане запустится производство турецких сладостей за 100 млн рублей

(Рыбно-Слободский район, 15 февраля, «Татар-информ», Диана Авакян). В июне в селе Большой Машляк Рыбно-Слободского района Татарстана запустится производство турецких сладостей. Турецкие инвесторы на первом этапе вложат в проект 100 млн рублей, однако компании уже намерены наращивать производственные мощности. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал начальник отдела по привлечению инвестиций исполкома района Делюс Гатиятов.

«Планируем в июне открыть кондитерскую с турецкими сладостями. Инвесторы выкупили бывшее административное здание и столовую, сейчас идут строительно-монтажные работы, реконструкция объекта», — сказал Гатиятов, добавив, что производство создаст 100 рабочих мест.

Параллельно инвесторы ведут переговоры с удмуртским предприятием по производству брендовой упаковки для сладостей, поделился с агентством Гатиятов.

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