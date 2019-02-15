Татар-информ

15 февраля 2019, 23:16

Общество

В Тукаевском районе ветераны-афганцы соревновались в разборке и сборке автомата

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Общество

В Тукаевском районе ветераны-афганцы соревновались в разборке и сборке автомата

Фото: газета

18 выпускников Биклянской школы участвовали в боевых действиях на территории Афганистана, семь – в Чечне.

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). В Биклянской школе прошла встреча школьников с ветеранами-афганцами. В мероприятии приняли участие глава Биклянского сельского поселения Мансур Сахбеев, ветераны боевых действий, учителя, школьники, работники Дома культуры, пишет газета «Светлый путь».

18 выпускников Биклянской школы участвовали в боевых действиях на территории Афганистана, семь – в Чечне. Такого количества солдат-афганцев не дало ни одно поселение Тукаевского района. Первым из биклянцев в Афганистан попал Фаиль Миннебаев. Он был призван в армию в 1979 году – в год, когда приняли решение о вводе советских войск в Афганистан.

«Нога Фаиля Миннебаева оказалась легкой», – шутят сейчас сами биклянские ветераны-афганцы. По два, по три выпускника Биклянской школы ежегодно отправлялись на службу в Афганистан. Это были парни 1980, 1982, 1983, 1984, 1985 годов выпуска. Своеобразный рекорд был у выпускников 1981 года – тогда в Афганистан попали пять одноклассников.

«Вдумайтесь – самому старшему ветерану-афганцу нашего села исполнился 61 год. Пройдут годы, вы тоже станете взрослыми. Надеюсь, что вы запомните сегодняшнюю встречу, детям и внукам своим будете рассказывать о наших ветеранах», – отметил глава поселения Мансур Сахбеев.

Мероприятие вела педагог Биклянской школы Роза Ахметзянова. Здесь звучали не только стихи и песни, но и отрывки из сочинений учеников об односельчанах – воинах-афганцах. Ветераны тоже подготовились. Гость из Набережных Челнов Джамиль Харисов спел песни под гитару. Юлдуз Габдрахманов рассказал о том, как случайно встретился в Афганистане со своим односельчанином. Также в ходе беседы выяснилось, что еще один гость вечера – Ильфат Шигапов 9 февраля может праздновать свой второй день рождения. Именно в этот день он получил тяжелое ранение и чудом остался в живых.

Слова благодарности прозвучали в адрес учителя физкультуры и ОБЖ Рината Исмагилова. Алексей Антонов закончил школу в 1985 году. Он признался, что навыки, полученные на уроках, пригодились во время службы в Афганистане. Ринат Исмагилов подготовил сюрприз для гостей – предоставил возможность проверить навыки по разборке и сборке автомата. Ветераны рассматривали учебные образцы оружия, убедились в том, что опыт обращения с автоматом еще не забыт. Также гости мероприятия посетили музей, осмотрели кабинеты.

 

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