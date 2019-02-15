Прокуратура Набережных Челнов требует от УК закрашивать рекламу наркотиков на домах и асфальте

(Набережные Челны, 15 февраля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Прокуратура Набережных Челнов потребовала от управляющих компаний вовремя закрашивать рекламу наркототиков на стенах домов, в подъездах и на асфальте, сообщает надзорное ведомство.

Как рассказал корреспонденту ИА «Татар-информ» помощник прокурора города Алмаз Ягфаров, в жилой части Автограда периодически можно увидеть на дверях и стенах подъездов, на тротуарах и в других местах написанные краской объявления о подработках или продаже некоего «товара».

«Обычно в таких объявлениях указываются телефоны или даются ссылки на телеграм-каналы, на которых молодежь вербуется в ряды курьеров или ей предлагаются наркотики. Управляющие компании должны вовремя устранять подобные надписи на стенах», — отметил Ягфаров.

В связи с несвоевременным устранением незаконных объявлений прокуратура Автограда внесла представления в адрес руководства трех управляющих компаний: «Строим будущее», «Электротехников» и «Жилкомсервис».



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