(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). Из подъезда дома в Набережных Челнах госпитализировали пьяную 14-летнюю школьницу, сообщает газета «Челнинские известия».

Накануне вечером в подъезде одного из домов в 17-м комплексе поселка ЗЯБ была обнаружена школьница в состоянии алкогольного опьянения. Медикам 14-летняя девочка рассказала, что была с подругой, которая потом ушла и оставила ее одну в беспомощном состоянии.

Девочку доставили в больницу. Информация о происшествии была передана в комиссию по делам несовершеннолетних.



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