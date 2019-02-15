Рыбная Слобода ищет 50 млн рублей на дорогу к «Дикой ферме» с оленями и маралами

(Рыбно-Слободский район, 15 февраля, «Татар-информ», Диана Авакян). Рыбно-Слободскому району требуется 50 млн рублей на ремонт дороги к эко-туристическому парку «Дикая ферма». Сейчас на территории парка содержится около 150 голов пятнистых оленей и маралов. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал начальник отдела по привлечению инвестиций исполкома района Делюс Гатиятов.

Проект создан в целях сохранения биологического ресурса и привлечения туристов в район. Инвестор ООО КФХ «Дикая ферма» планирует построить для этого гостевые домики, но вопрос «уперся» в отсутствие дороги.

«Единственная проблема — отсутствие дорожного покрытия, путь к парку проходит через лесной массив. Сама деревня Степановка на карте есть, но там никто не проживает. Инвестор сам провел электричество, пробурил скважины для водоснабжения, — рассказал ИА “Татар-информ” Гатиятов. — Построен гостевой домик. И таких домиков инвестор планирует построить порядка 10 штук для туристов, но на сегодняшний день мешает отсутствие дороги. Требуется 50 млн рублей».

Руководство района просит Правительство Татарстана оказать содействие в строительстве дороги протяженностью 4,1 км.

Инвестор ООО КФХ «Дикая ферма» вложит в парк 208 млн рублей. В настоящее время объем инвестиций уже составил 60 млн рублей.

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