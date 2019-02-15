Министр спорта РТ о «Летних корпоративных играх»: Татарстан готов принять соревнования любого уровня

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ», Артур Шипилов). Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов прокомментировал возможность проведения в Казани не только «Зимних корпоративных игр», но и летних.

«Мы только начали сотрудничество с „Трудовыми резервами“, поэтому пока пилотный проект для нас — „Зимние корпоративные игры“. Конечно, Татарстан готов принять соревнования любого уровня. Если говорить про летние игры, то мы точно можем это сделать, так как инфраструктура позволяет. Я думаю, мы вернемся к этой беседе после проведения игр, которые идут сейчас», — рассказал министр.

Леонов выразил надежду на то, что участникам соревнований понравится в Казани и они приедут сюда уже как туристы, и прокомментировал главный плюс подобного мероприятия: «Развитие коллектива в корпорациях через призму соревновательного мероприятия — это правильная тема. Здесь, в Казани, это проводить удобно с точки зрения логистики».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.