Фарид Мухаметшин в Новошешминском районе РТ возложил цветы к памятнику участникам локальных войн

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). Сегодня в Новошешминском районе Татарстана Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин возложил цветы к памятнику участникам локальных войн, сообщает пресс-служба парламента республики.

Председатель Госсовета РТ с рабочей поездкой побывал в Новошешминском районе, где принял участие в митинге, посвященном 30-летию со дня вывода советских войск из Афганистана. Вместе с жителями района он почтил память тех, кто не вернулся с полей сражений.

«Сегодня вся страна вспоминает события тех лет, отдает дань памяти погибшим. Наша задача – пронести через поколения память о солдатах, которые исполнили свой великий долг, стали истинным образцом мужества. И главное – сделать все возможное, чтобы не допустить новых жертв в нашем неспокойном мире», – сказал Мухаметшин на митинге.

В боевых действиях на территории Афганистана участвовали 43 уроженца Новошешминского района. Пятеро из них погибли.

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