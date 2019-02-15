Татарстан и общество «Трудовые резервы» подписали соглашение о сотрудничестве

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ», Артур Шипилов). Татарстан в лице министра спорта РТ Владимира Леонова и Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Трудовые резервы» в лице его президента Ильи Галаева подписали соглашение о сотрудничестве. Подписание произошло сразу после церемонии открытия «Зимних корпоративных игр 2019».

«Мы впервые выехали за пределы Москвы и искали место, где мы могли бы провести столь массовое мероприятие. Это событие уникальное, схожее с Олимпийскими играми. Потому что в короткий срок нам нужно обеспечить около тысячи человек различными спортивными мероприятиями», – рассказал президент общества «Трудовые резервы».

«Но мы сразу же поняли, что Казань нам очень подходит по всем параметрам. Очень удобно логистически, “Свияжские холмы“ идеально нам подходят. Нас поддержал министр спорта Татарстана, и нам приятно быть частью этого спортивного движения», – добавил Галаев.

Владимир Леонов также прокомментировал подписание: «Я подчеркиваю важность проведения мероприятия подобного формата. Для нас отрадно, что по инициативе Ростеха было заново воссоздано движение “Трудовые резервы“. Мы сразу нашли общий язык с Ильей Галаевым и договорились о том, что одно из мероприятий проведем в Казани. Мы не подведем, ведь Татарстан обладает инфраструктурой как для зимних, так и для летних видов спорта».

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