Талия Минуллина: С РФПИ будем развивать концепцию Фармополиса – отдельного фарммедкластера

(Сочи, 15 февраля, «Татар-информ»). Агентство инвестиционного развития Татарстана прорабатывает концепцию Фармополиса – отдельного фармацевтическо-медицинского кластера. Об этом сообщила глава АИР РТ Талия Минуллина на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

«У нас есть Иннополис. А сейчас у нас появилась концепция Фармополиса – фарммедкластера. В России много ниш в производстве лекарственных препаратов, которые можно занять. Даже по таможенной статистике хотя бы обратите внимание, сколько лекарств мы завозим. Обратите внимание, какое количество препаратов представлено в аптечных сетях нашего производства и производства иностранного. То есть фактически мы с вами импортозависимые», – заявила Минуллина.

«У нас есть в стране проблемы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с онкологическими заболеваниями. В том числе и в Татарстане. Это главные на сегодняшний день причины смертности. Чтобы эту ситуацию переломить, мы должны заниматься поставкой, а в перспективе и производством оборудования. Мы хотим начать с нескольких небольших проектов в сфере здравоохранения», – пояснила она.

По словам главы АИР РТ, одним из первых шагов по образованию кластера должна стать поставка в Татарстан линейных ускорителей (аппаратов для облучения раковых опухолей – прим. Т-и), ранее по проекту, развиваемому с РФПИ, в республику поставили аппараты для фотонотерапии.

«Мы смотрим пространственно-зональное развитие. Насколько их [ускорители] надо размещать все в Казани. Ведь есть такая потребность и в Челнах. Многие люди стоят в очередях на это лечение», – уточнила Талия Минуллина.

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