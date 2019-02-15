Директора казанской фирмы «СтройКом» подозревают в обмане 147 дольщиков

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). Генерального директора казанской строительной фирмы «СтройКом» подозревают в обмане 147 дольщиков, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

«По версии следствия, с июля 2015 по июль 2017 года ООО "СтройКом" в лице Гараева заключило 147 договоров участия в долевом строительстве многоквартирных домов в микрорайоне "Яшьлек" в деревне Куюки Пестречинского района республики с физическими и юридическими лицами на сумму 330 млн рублей», – уточнил Андрей Шептицкий.

Сроком сдачи застройщиком домов был указан август 2016 года, но позднее был перенесен на сентябрь 2017 года. Но дома достроены не были, и деньги дольщикам никто не вернул.

63-летнему директору компании Фаику Гараеву предъявлено обвинение по статье «Мошенничество». На время следствия мужчину поместили в СИЗО.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что решением суда застройщик ЖК «Яшьлек» Фаик Гараев был отправлен под стражу.



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