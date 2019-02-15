Делегацию Татарстана ознакомили с возможностями «Портала поставщиков» на форуме в Сочи

(Сочи, 15 февраля, «Татар-информ»). Делегация Республики Татарстан посетила гостиную «Портала поставщиков», открытую Правительством Москвы на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

С возможностями площадки гостей из Татарстана ознакомил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

«Москва готова делиться опытом и технологическими решениями по цифровизации закупок малого объема и предлагает регионам использовать возможности АИС “Портал поставщиков” на безвозмездной основе. В настоящее время с интернет-ресурсом работают 27 регионов, более 136 тыс. зарегистрированных на портале компаний предлагают свои товары, работы и услуги», – отметил Дегтев.

На встрече было сказано, что поставщики из Татарстана уже начинают осваивать возможности интернет-ресурса. На сайте зарегистрированы более 780 предпринимателей из республики, свыше 500 контрактов заключили они с московскими заказчиками.

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