IT-технологии на страже истории и памяти: Знакомство подростков-сирот Казани с профессией архивиста

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). Благотворительный фонд «АК БАРС СОЗИДАНИЕ» в рамках проекта «Включайся и будь успешен!» организовал профориентационную экскурсию в Государственный архив Республики Татарстан для воспитанников детского дома Приволжского района Казани и казанской школы-интерната № 11.

Экскурсию по отделам Государственного архива РТ провела первый заместитель директора Римма Сибгатуллина. Она подсказала ребятам, какие специалисты нужны архиву: «В архиве каждый найдет для себя направление по душе: кто хочет больше общения, сможет работать архивистом в отделе приема граждан, кто любит больше работать с бумагами, тот сможет работать в хранилище и в отделе оцифровки; архив также нуждается в IT-специалистах, которые смогут обеспечить сохранность документов». Дети во время экскурсии смогли заглянуть в «секретные» отделы архива, куда имеют доступ даже не все специалисты организации.

В завершении мероприятия главный хранитель фондов Центра хранения аудиовизуальных документов Государственного архива РТ Марина Банникова показала на экране, как происходит оцифровка старинных документов, рассказала о новых технологиях хранения информации на каменных дисках. По заявленным характеристикам срок службы данных дисков составляет тысячу лет, тогда как магнитные ленты (изобретение 30-х годов XX века) нужно перезаписывать каждые пять лет.

В архивах хранятся и бумажные документы, их архивисты прошивают. Георгий из казанской школы-интерната № 11 смог попробовать прошить документ и отметил, что профессия архивиста ему интересна и он бы хотел больше узнать о технологиях, помогающих сохранить историю».



В коридорах архива дети заметили надпись «Порошок! Не входи!». Как оказалось, при возникновении пожара огонь тушится не водой, которая пагубно действует на документы, а специальным порошком. В хранилище архива из-за пожарной безопасности и вовсе отсутствуют электрические розетки.

Благотворительный фонд «АК БАРС СОЗИДАНИЕ» благодарит за помощь в организации экскурсии заместителя директора Государственного архива РТ по информационному обслуживанию Альбину Зигангирову.



Организаторы проекта «Включайся и будь успешен!»: Фонд «Хранители детства» (Москва), компания «МегаФон», региональный партнер – Благотворительный фонд «АК БАРС СОЗИДАНИЕ».

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