В Менделеевске установлена доска с именами умерших воинов-интернационалистов

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). В Менделеевске в торжественной обстановке установили доску с именами участников войны в Афганистане, умерших в мирное время. Памятный объект появился сегодня, 15 февраля, на стене мемориального комплекса, передает ИЦ «Менделеевск».





Инициатором идеи выступил Союз ветеранов и инвалидов войны в Афганистане. На доске увековечены имена 19 менделеевских ребят, с честью выполнявших воинский долг и умерших после вывода советских войск.

«Мы не вправе их забыть», – сказал глава Менделеевского района Валерий Чершинцев, обращаясь к участникам митинга.







Сегодня по всей России отмечают 30-летие со дня вывода советских войск из Афганистана.

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