Летающие валенки и скользящие по льду чайники: в Казани стартовали Зимние корпоративные игры

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ», Артур Шипилов). В Казани состоялась церемония открытия первых для Татарстана Зимних корпоративных игр. Участие в играх, которые проходят с 14 по 17 февраля на курортном комплексе «Свияжские холмы», принимают около тысячи сотрудников предприятий и компаний со всей России. Состязания организованы под эгидой Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Трудовые резервы».

Перед началом официальной части мероприятия для всех гостей и участников были организованы различные активности: хоккей с теннисным мячом, народные забавы. На входе посетителей встречали аниматоры на ходулях в народных костюмах. Несмотря на мороз, холодный ветер и не совсем располагающую к веселью обстановку, народ находил свой способ согреться, будь то полевая кухня, активные игры или просто прыжки на месте.

Также проводились броски валенками на расстояние, керлинг чайниками и броски разнообразных мячей (футбольный, регбийный и другие) на дальность. Со стороны казалось, что люди просто пытаются избавиться от домашней утвари.

Далее на сцене появились две девушки, которые провели зарядку, немного согрев гостей. Сразу после них вышли барабанщицы в национальных костюмах, сыграв на инструментах и станцевав под «Туган Як».

Наконец появились и официальные лица. Первым к микрофону подошел заместитель генерального директора «Ростех» Николай Волобуев: «Впервые мы проводим корпоративные игры далеко от стен Москвы, в славном городе Казани. Сегодня приехало более 50 представителей предприятий „Ростеха“ и других организаций, поэтому хотелось бы видеть здесь соревнование друзей, ведь спорт — это дружба и сплочение».

Второй слово взяла Ольга Павлова: «Я считаю, что сейчас корпоративное движение набирает обороты, серьезно расширяет горизонты и привлекает любителей здорового образа жизни в свои ряды. Корпоративное спортивное движение — эффективный инструмент. Люди меньше болеют, это профилактика производственных травм».

Министр спорта РТ Владимир Леонов выразил благодарность всем, кто приехал на мероприятие, и заявил, что возрождение корпоративной культуры через спорт — это идеальная ситуация для объединения людей в больших компаниях.

Соревнования продлятся до 17 февраля, участники поборются за медали в 25 видах спорта, среди которых лыжные гонки, стритбол, гигантский слалом, гиревой жим, армрестлинг и настольный хоккей. В основном игры будут проходить в городе-курорте «Свияжские холмы», а некоторые состязания примут футбольно-легкоатлетический манеж и Дворец спорта в Казани.

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