Турецкие заводы «Алабуги» смогут побороться за звание лучшего экспортера России

(Сочи, 15 февраля, «Татар-информ», Алексей Угаров). Иностранные компании, открывшие свои филиалы в особой экономической зоне «Алабуга», смогут принять участие в конкурсе на всероссийскую премию «Экспортер года». Об этом сообщил корреспонденту ИА «Татар-информ» генеральный директор Российского экспортного центра Андрей Слепнев.

«Иностранные инвесторы, безусловно, могут принимать участие в нашем конкурсе. Мы уже обсуждали это со многими компаниями, которые поставляют на экспорт автомобили и автокомпоненты, сельхозтехнику и прочую продукцию. То, что выпускают инвесторы в России – это чаще всего глубоко локализованный отечественный продукт», – отметил собеседник агентства.

В ходе Российского инвестиционного форума в Сочи Российский экспортный центр сегодня объявил о старте подачи заявок на всероссийскую премию «Экспортер года». Премия проводится в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

По оценкам экспертов, в конкурсе смогут принять участие более 1 тыс. компаний, среди которых будут как представители крупного бизнеса, так и субъекты малого предпринимательства. Церемония награждения пройдет в конце 2019 года в рамках форума «Сделано в России».

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