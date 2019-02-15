Татар-информ

15 февраля 2019, 13:52

Экономика и финансыОбщество

Екатерина Шаповалова: Казылык и эчпочмаки должны войти в меню крупнейших международных форумов

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Экономика и финансыОбщество

Екатерина Шаповалова: Казылык и эчпочмаки должны войти в меню крупнейших международных форумов

Фото: архив/Владимир Васильев

Руководитель федерального проекта «Гастрономическая карта России» уверена, что кулинарную коллекцию регионов РФ можно продвигать как отдельный бренд.

(Сочи, 15 февраля, «Татар-информ», Алексей Угаров). Традиционные блюда народов России должны обязательно входить в меню гостей крупнейших международных мероприятий, проходящих на территории страны. Об этом заявила руководитель федерального проекта «Гастрономическая карта России» Екатерина Шаповалова на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

«Я надеюсь, что уже через год мы с вами будем присутствовать на деловом завтраке с меню, в котором будут присутствовать оленина из Мурманской области, казылык и эчпочмаки из Татарстана», – сказала Шаповалова, выступая на деловом завтраке, организованном Российским экспортным центром.

Она отметила, что в рамах проекта «Гастрономическая карта РФ» будет создано единое меню для всех крупных международных мероприятий, в том числе экономических форумов и спортивных соревнований. По мнению Шаповаловой, кулинарная коллекция регионов России сама по себе является эффективным инструментом привлечения туристов.

Генеральный же директор Российского экспортного центра Андрей Слепнев заметил, что России необходим единый туристический портал, на котором была бы представлена вся необходимая информация для туристов, связанная с проживанием, питанием, логистикой, туристическими объектами.

«Необходим портал туристических услуг, где была бы информация о местах размещения, о транспорте, о маршрутах. Где была бы представлена вся информация дня иностранного туриста. Был очень удачно реализован портал, созданный для чемпионата мира по футболу дирекцией “Россия 2018”. Его можно было бы его использовать как старт и на этой базе развиваться дальше», – предложил он.

Казань вошла в проект «Гастрономическая карта России» в августе 2017 года. 

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