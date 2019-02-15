На выступление кубанского ансамбля «Криница» челнинцы отреагировали «по-казачьи» бурно

(Набережные Челны, 15 февраля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах зрители с восторгом приняли выступление казачьего ансамбля «Криница» из Краснодара.

Концертный зал имени Сары Садыковой во время выступления краснодарского коллектива был заполнен до отказа. Артисты не обманули ожиданий челнинских зрителей.

Творческий коллектив с 24-летней историей произвел неизгладимое впечатление на любителей народных песен. В репертуаре ансамбля органично сплетены музыкальные традиции черноморских, некрасовских и других казаков Кубани.

Песни были исполнены аутентично и ярко, с танцевальными элементами. Композиции исполнялись как сольно, так и хором. После концерта челнинские зрители отметили, что видеть танцующих певцов им приходится редко.

После окончания концерта зрители стоя долго аплодировали артистам. Они кричали: «Ждем вас еще! Возвращайтесь!»

Горячий прием растрогал гостей. Вокалистка ансамбля Анастасия Лавридис в ответном слове сказала: «Мы приехали к вам с юга, впервые увидели сугробы, но вы нам устроили такой жаркий прием – просто южный. Наверное, здесь казаки живут?»

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