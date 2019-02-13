Елена Саляхова

15 февраля 2019, 13:38

Общество

Памятник участникам войны в Афганистане установят в Казани к лету этого года

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Общество

Памятник участникам войны в Афганистане установят в Казани к лету этого года

Фото: архив, Абдул Фархан

В честь 30-летия вывода войск ветераны войны в Афганистане почтили в парке Победы память погибших.

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ», Елена Саляхова). Памятник участникам войны в Афганистане установят в Казани к лету 2019 года. Об этом ИА «Татар-информ» на торжественном митинге, посвященном памяти погибших в этом конфликте, рассказал председатель общества татарских краеведов при Всемирном конгрессе татар, ветеран афганской войны Альберт Бурханов.

«В прошлом году перед чемпионатом мира по футболу памятник сняли, там футболистов поставили. Сейчас его должны перенести сюда, в парк Победы. Здесь определят место, где он будет установлен. Надеемся, что к лету все будет готово», – пояснил собеседник агентства.

Альберт Бурханов был одним из первых советских солдат, вступивших на территорию Афганистана. В конце декабря 1979 года 23-летним молодым человеком он отправился в эту страну в составе одной из автомобильных частей.

За пять лет на войне боец от солдата дослужился до лейтенанта. Сегодня он пришел в парк Победы, чтобы почтить память своих сослуживцев.

«Ежегодно мы собираемся здесь, потому что в первую очередь это официальный митинг. Здесь собираются участники боевых действий в Афганистане, чтобы увидеться друг с другом. Ведь чаще видеться не получается. Мы вспоминаем погибших и чтим их память», – отметил Бурханов.

Торжественное открытие митинга прошло под гимны России и Татарстана, которые исполнил военный оркестр. Собравшихся поприветствовала заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.

«Сегодня особый день для Республики Татарстан, для России – день славы, день памяти тех, кто не вернулся с афганской войны. Уважаемые родные и близкие тех, кого сегодня нет с нами. Низкий поклон вам за ваших родных, которые отдали дань воинскому долгу. Уважаемые ветераны, с огромным уважением сегодня вся страна вспоминает тот подвиг, который вы совершили», – заявила вице-премьер республики.

Митинг собрал немало участников. Среди них были не только ветераны и их родственники, но и кадеты и студенты из районов республики. После торжественной церемонии к Вечному огню первыми возложили цветы участники войны, а за ними и другие пришедшие на мероприятие.

Годы, проведенные в Афганистане, оставили след в жизни многих солдат. Вернувшись домой, многие поступили на службу в правоохранительные органы.

Так, старший прапорщик 3-го батальона УВО по городу Казани Росгвардии РТ Раис Шамсутдинов в 1986 году начал служить в отделе вневедомственной охраны Ленинского РОВД. На протяжении многих лет он в составе экипажа патрульного автомобиля обеспечивал безопасность в Ново-Савиновском районе Казани.

Шамсутдинов рассказал о многих случаях, которые происходили за годы службы: «В квартире на улице Ямашева отдыхала компания. Разошлись вроде бы мирно, но у хозяйки пропал дорогой сотовый телефон. Вычислили, задержали одного из гостей. При личном досмотре обнаружили пропажу в кармане куртки. Еще один случай – утром в одном из мини-маркетов мужчина, угрожая продавцу побоями, похитил две бутылки водки. Женщина не растерялась, нажала на тревожную кнопку. Задержали злодея буквально через несколько минут. Тот пытаясь скрыться, даже оказал сопротивление, но все обошлось благополучно».

И таких случаев, по словам росгвардейца, было множество. За 30 лет службы на его счету сотни раскрытых и предотвращенных преступлений.

После церемонии возложения цветов к Вечному огню ветераны вместе с семьями отправились почтить память погибших воинов на городские кладбища, где похоронены их останки.

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