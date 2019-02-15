Партия «Единая Россия» создаст реестр боевых захоронений

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ», Артур Казанцев). Партия «Единая Россия» собирается создать единый реестр захоронений ветеранов боевых действий и присвоить им статус «боевых захоронений». Создание реестра поможет избежать повторных захоронений в тех же местах.

Об этом рассказал секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак на встрече с членами всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», которые обратились к нему с соответствующей просьбой, сообщает пресс-служба партии.

«Региональные отделения партии и “Молодая Гвардия Единой России” вместе с “Боевым братством” создадут реестр захоронений участников боевых действий, соберут необходимые сведения. После этого через наших депутатов в органах местного самоуправления будет решаться вопрос о придании им статуса воинских захоронений», – пояснил Турчак.

Кроме того, он отметил, что, по его мнению, необходимо уделять внимание не только погибшим в Афганистане, но и павшим в Чечне и в Сирии.

«К тому же родители солдат, чьи дети погибли в сражениях, сейчас достаточно пожилые люди. По состоянию здоровья им нелегко ухаживать за захоронениями. Новый статус даст возможность для получения средств на содержание могил. Это, безусловно, очень значимо», – добавил политик.

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