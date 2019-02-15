Госкомитет РТ по туризму: В ближайшую пятилетку бренд «Великий Волжский путь» будет востребован

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). В 2019 году Татарстан намерен развивать три туристических проекта по этническому, историческому, культурному и гастрономическому направлениям. Наиболее объемным из них является «Великий Волжский путь».

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в рамках IV Регионального туристического форума в Казани председатель Государственного комитета РТ по туризму Сергей Иванов.

«На форуме присутствуют регионы России и наша задача — показать им новые маршруты. Сделаем все, чтобы 2019 год стал успешным для туристической отрасли Татарстана и страны. Мы сейчас активно развиваем проект “Великий Волжский путь”. Это серия межрегиональных маршрутов, которая охватывает в первую очередь регионы ПФО: Марий Эл, Чувашию, Нижегородскую, Ульяновскую, Самарскую области, Удмуртию. Проект насыщен культурными, историческими, этническими и гастрономическими вещами», — сказал он.

Согласно данным Сергея Иванова, в прошлом году у нескольких федеральных операторов такие маршруты появились в продаже. Эксперт выразил надежду, что в пятилетней перспективе этот бренд станет устойчивым в РФ и будет востребован не только российскими, но и международными туристами.

«Мы активно включились в проект “Вагон знаний”, в этом году планируем подключить к нему Нижегородскую область. Будем активно работать по взаимным туристическим поездкам школьных групп, не привязанных к каникулярным датам, а на регулярной основе. Через пару месяцев проект запустим», — подчеркнул Иванов.

Третий проект связан с этническим туризмом по маршруту в Лаишевском районе, который охватывает три разные деревни: русскую, татарскую и кряшенскую. Маршрут насыщен этническими вещами — песнями и кухней. Также республика будет развивать объект сельского туризма в Высокогорском районе.

«Туристы смогут познакомиться с жизнью и бытом татарской деревни. В деревне Ямашурма есть уникальное производство наличников с использованием татарского орнамента», — отметил спикер.

Большие планы Госкомитета РТ по туризму связаны с событийным календарем в Казани и Татарстане. В этом году пройдёт гастрономический фестиваль, фестиваль средневекового боя, а центральным событием года станет чемпионат WorldSkills.

Принимавший участие в работе форума председатель комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Республики Крым Алексей Черняк отметил, что другим регионам есть чему поучиться у туристической отрасли Татарстана.

«Я вас поздравляю, вы действительно заслужили первое место, и вам есть, чем похвалиться», — сказал он на пресс-конференции.

Исполнительный директор туроператора «Интурист» Сергей Толчин добавил, что несмотря на то, что в Татарстане нет моря и высоких гор, регион весьма привлекателен для туристов.

«Вы за короткий промежуток времени успели добиться многого. Здесь успешно развивается туризм выходного дня. Много турагентств из ближайших регионов, которые могут отправлять сюда туристов», — подчеркнул спикер.

IV Региональный туристический форум проходит в Казани 15-16 февраля. Он проводится по инициативе туроператора «Интурист» при поддержке Федерального агентства по туризму и Государственного комитета Республики Татарстан по туризму. В работе форума принимают участие представители 1 тыс. турагентств.

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