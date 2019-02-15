В Татарстане выбрали сильнейших в физкультуре школьников

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). В Казани прошел заключительный этап республиканской олимпиады школьников по физической культуре. Победителями стали шесть учащихся из Нижнекамского, Арского, Зеленодольского районов и Набережных Челнов, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

Победу в олимпиаде одержали семиклассники Виктория Трофимова из гимназии № 2 Нижнекамского района и Ильяс Ибатуллин из Арской школы № 1, восьмиклассники Эльвира Хайруллина из гимназии № 5 Зеленодольского района, Софья Барова из школы № 10 Нижнекамского района, Мурат Загиров из гимназии № 2 Нижнекамского района и Альберт Хамиев из школы № 46 Набережных Челнов.

«Олимпиада по физической культуре проходила в два тура. Участники продемонстрировали теоретические и практические знания. В последний тур включили упражнения по легкой атлетике и гимнастике», – говорится в сообщении министерства.

В число призеров олимпиады вошло 36 школьников из 11 районов республики, а также Казани и Набережных Челнов.

В заключительном этапе республиканской олимпиады школьников по физкультуре участвовали 94 учащихся из 35 районов Татарстана, Казани и Набережных Челнов.

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